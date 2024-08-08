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Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль — Politico

10:00 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран может пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, США все еще ожидают от Ирана какой-то реакции на убийство Хании, однако не считают, что в ближайшее время тот осуществит атаку на Израиль, поскольку Тегеран пересмотрел свой изначальный план ответа.

Два представителя американской администрации высокого ранга рассказали, что Вашингтон предупредил Тегеран о том, что масштабный удар только усилит напряженность и создаст риск прямой конфронтации между сторонами. Они уточнили, что США также призвали Иран пересмотреть реакцию на гибель Хании и не рассматривать ее как часть более масштабной операции. По словам чиновников, Иран все больше соглашается с точкой зрения американской стороны, хотя поначалу отрицал ее.

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