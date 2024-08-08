Путин подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранцев незаконно находящихся в стране или нарушивших закон
20:34 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Документ опубликован.
Режим высылки определяется законом как правовой режим, который применяется в отношении иностранцев, находящихся в России без законных оснований. Он предусматривает установление в отношении них ограничения отдельных прав и свобод, а также применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции. Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее иностранцы, прибывшие в порядке, не требующим получения визы, могли находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.
При проведении госконтроля в сфере миграции в рамках высылки, полицейские получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически находится иностранец. Помимо этого, полицейские смогут запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.
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