Путин подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранцев незаконно находящихся в стране или нарушивших закон

20:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Документ опубликован.

Режим высылки определяется законом как правовой режим, который применяется в отношении иностранцев, находящихся в России без законных оснований. Он предусматривает установление в отношении них ограничения отдельных прав и свобод, а также применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции. Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее иностранцы, прибывшие в порядке, не требующим получения визы, могли находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

При проведении госконтроля в сфере миграции в рамках высылки, полицейские получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически находится иностранец. Помимо этого, полицейские смогут запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.