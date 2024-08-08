0
0
46
НОВОСТИ

Путин подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранцев незаконно находящихся в стране или нарушивших закон

20:34 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Документ опубликован.

Режим высылки определяется законом как правовой режим, который применяется в отношении иностранцев, находящихся в России без законных оснований. Он предусматривает установление в отношении них ограничения отдельных прав и свобод, а также применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции. Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее иностранцы, прибывшие в порядке, не требующим получения визы, могли находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

При проведении госконтроля в сфере миграции в рамках высылки, полицейские получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически находится иностранец. Помимо этого, полицейские смогут запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:50 08.08.2024
Польские фермеры: Мы осенью с вероятностью 100% выйдем на улицы
0
48
19:50 08.08.2024
В Молдавии опасаются остановки поставок газа через Украину
0
92
19:23 08.08.2024
Московская «Единая Россия» утвердила программу на выборах в МГД
0
164
18:35 08.08.2024
Украинец может потерять работу, если не сообщит о наличии родственников в РФ
0
236
18:17 08.08.2024
Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
0
227
18:04 08.08.2024
Домклик задействовал дистанционную оценку строительства домов
0
246
17:40 08.08.2024
РФ и ФРГ вместе доминировали бы на рынках - Дотком
0
272
17:12 08.08.2024
Путин заявил, что ему известна ситуация в Курской области
0
329
17:00 08.08.2024
Случаи антисемитизма в Британии участились в два раза за год - исследование
0
283
16:58 08.08.2024
СМИ: Иностранные туристы в Республике Алтай могут столкнуться с языковыми проблемами
0
367

Возврат к списку