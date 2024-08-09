Жителей четырех населенных пунктов в Липецкой области эвакуируют
09:00 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Липецкой области, по предварительным данным, привела к травмированию шести человек. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа», — написал он в своем телеграм-канале.
«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб», — также сообщил губернатор.
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