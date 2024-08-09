СберУниверситет начинает новый конкурс грантов на обучение менеджеров

13:25

СберУниверситет объявил о старте конкурса грантов для менеджеров и управленцев. Гранты покроют 100% от стоимости обучения на одной из образовательных программ. Конкурс проводится второй год подряд.

В этом году увеличилось количество грантов и количество программ, на которые могут претендовать участники конкурса. Впервые разыгрывается 3 гранта на программу Digital Finance for Executives, которая поможет финансовым директорам найти, оценить и реализовать решения для новых вызовов технологического развития компаний.

Кроме того, СберУниверситет предлагает 3 гранта на программу Digital Strategy , которая направлена на цифровую трансформацию бизнеса и сохранение лидерских позиций на рынке, и 4 гранта на программу Мини-МВА, задача которой – развитие менеджерских и лидерских навыков, получение новых инструментов и знаний для увеличения эффективности команды.

Общий суммарный грантовый фонд в этом году составит 12,4 млн руб. В прошлом году комиссия получила 1420 заявок из 71 субъекта Российской Федерации. Общий конкурс на программы грантов составил 177 человек на место.

Отбор будущих обладателей грантов будет проходить в шесть этапов, включающих подачу заявки, сбор документов, самопрезентацию, прохождение теста, Assessment day и выступление перед комиссией. Прием заявок продлится до 23 сентября. Чтобы принять участие в конкурсе грантов, кандидаты должны соответствовать следующим критериям: быть старше 27 лет, иметь гражданство РФ, официальное трудоустройство на территории России в настоящий момент, а также диплом о высшем образовании.