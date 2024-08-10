Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области на границе с Украиной продолжается – МО РФ
12:40 10.08.2024 Источник: Интерфакс
Российские военные заявили в субботу о пресечении попыток мобильных групп ВСУ прорваться вглубь Курской области, ударе ракетой с термобарической головной частью по иностранным наемникам на южной окраине Суджи.
"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории", - сообщило Минобороны РФ.
"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Ларьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам армии Украины на территории Сумской области.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заявили в Минобороны РФ.
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