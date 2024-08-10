Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области на границе с Украиной продолжается – МО РФ

12:40 Источник: Интерфакс

Российские военные заявили в субботу о пресечении попыток мобильных групп ВСУ прорваться вглубь Курской области, ударе ракетой с термобарической головной частью по иностранным наемникам на южной окраине Суджи.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории", - сообщило Минобороны РФ.

"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Ларьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам армии Украины на территории Сумской области.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заявили в Минобороны РФ.