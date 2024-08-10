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НОВОСТИ

Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной

14:18 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить группировки войск на границе с Украиной на гомельском и мозырском тактических направлениях. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

«Главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях», — приводит слова министра агентство БелТА.

Хренин сообщил, что «воинские части Сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы „Полонез“ и [ракетные] комплексы „Искандер“, получили задачи на совершение маршей в назначенные районы».

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