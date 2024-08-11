Киев пытается внятьнуть НАТО в столкновение с РФ атаками на Курск - депутат Рады
14:35 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Судя по всему, в ОП (офисе президента — прим. ТАСС) и сами не знают, для чего эта авантюра и к чему она приведет, — поэтому и молчат там, где обычно уже машут трусами со сцены, — написал депутат в своем телеграм-канале. — Я все так же продолжаю считать, что цель Зеленского, цель его выживания — превратить войну РФ — Украина в войну РФ — НАТО».
Массированная атака со стороны ВС Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. Как сообщил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров, из-за атак ВСУ временно переселили уже свыше 76 тыс. человек. 69 пострадавших в результате обстрелов Курской области со стороны Украины находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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