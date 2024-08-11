0
0
4
НОВОСТИ

Киев пытается внятьнуть НАТО в столкновение с РФ атаками на Курск - депутат Рады

14:35 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский атакой на Курскую область пытается втянуть НАТО в прямое столкновение с РФ. Такое мнение высказал оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Судя по всему, в ОП (офисе президента — прим. ТАСС) и сами не знают, для чего эта авантюра и к чему она приведет, — поэтому и молчат там, где обычно уже машут трусами со сцены, — написал депутат в своем телеграм-канале. — Я все так же продолжаю считать, что цель Зеленского, цель его выживания — превратить войну РФ — Украина в войну РФ — НАТО».

Массированная атака со стороны ВС Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. Как сообщил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров, из-за атак ВСУ временно переселили уже свыше 76 тыс. человек. 69 пострадавших в результате обстрелов Курской области со стороны Украины находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:25 11.08.2024
Додон считает, что Молдавия должна отказаться от курса Санду
0
92
14:20 11.08.2024
Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
0
101
13:25 11.08.2024
Протестующие, заблокировавшие ж/д станции в Белграде, разогнаны полицией - МВД
0
217
13:10 11.08.2024
Сенатор США считает, что Грузия не заинтересованы в улучшении отношений
0
219
12:20 11.08.2024
Санду много обещала и ничего не сделала - экс-премьер
0
282
11:35 11.08.2024
В Москве четверо подростков угнали машину каршеринга ﻿и врезались в дом
0
309
11:30 11.08.2024
Ущерб, причиненный жителям дома в Курске, оценит специальная комиссия
0
292
10:20 11.08.2024
Одним из основных драйверов экономики страны является строительная отрасль - Мишустин
0
365
10:15 11.08.2024
В Беловском районе Курской области ситуация стабильная, но напряженная - глава района
0
376
09:20 11.08.2024
В РФ более чем в 8 раз вырос спрос на книги про право - «Литрес»
0
418

Возврат к списку