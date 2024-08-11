Байден будет вести предвыборную кампанию в поддержку Камалы Харрис

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что будет вести предвыборную кампанию в поддержку вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис.



В интервью телекомпании CBS Байден отметил, что согласовывает график публичных выступлений в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания, где Харрис, по его словам, должна одержать победу на предстоящих выборах. «Я буду вести предвыборную кампанию и в других штатах. Буду делать все, что, по мнению Камалы, поможет [ей победить]», — заявил хозяин Белого дома.



Свое крайне неудачное выступление на теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом в конце июня Байден объяснил тем, что «был болен». «Но у меня нет серьезных проблем», — добавил он.



