Флот ВМС США находится в худшем состоянии за последние 25 лет - Defense News

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние кораблей Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов находится в худшем состоянии за последние 25 лет, отрасль испытывает нехватку рабочей силы. Об этом сообщил американский еженедельник Defense News со ссылкой на эксперта в Бюджетном управлении Конгресса США Эрика Лабса.

По его оценкам, верфи испытывают трудности с наймом и удержанием сотрудников. Defense News подчеркнул, что нехватка рабочей силы — одна из множества проблем, которые уже привели к задержкам в строительстве и обслуживании военных судов.

По словам Лабса, отрасль к настоящему моменту находится «в ужасном состоянии и худшем за четверть века». «Я не вижу быстрого и легкого способа преодолеть эту проблему», — приводит Defense News его слова. Журнал добавил, что хотя американская компания Marinette Marine уже заключила контракт на строительство шести фрегатов с управляемыми ракетами и возможностью выпуска еще четырех, компания сможет строить только один фрегат в год из-за недостаточного числа работников на верфях.

Другой проблемой, с которой сталкивается отрасль кораблестроения, Defense News назвал «неопределенность финансирования», что привело к «нарушению хода строительства военных судов и торможения долгосрочных инвестиций». «Мы годами сталкивались с непоследовательными планами судостроения, — сказал президент торговой ассоциации „Совет судостроителей Америки“ (Shipbuilders Council of America) Мэттью Пакстон. — Когда мы наконец начали наращивать темпы [строительства], ВМС были шокированы тем, что мы потеряли часть нашей рабочей силы».