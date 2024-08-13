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НОВОСТИ

В штабе «Единой России» продолжается сбор помощи пострадавшим в Курской области

09:40 13.08.2024

В штабе общественной поддержки «Единой России» планируют развивать новые проекты по поддержке жителей пострадавшей от атак Вооруженных сил Украины Курской области.

«Когда тысячи жителей приграничных районов Курской области были срочно эвакуированы из зоны боевых действий, а в Брянской и Белгородской областях объявлен режим контртеррористической операции, мы просто не имеем права оставаться в стороне. Команда мэра должна принять самое активное участие в гуманитарной работе партии», – заявила зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко.

8 августа, в Курск уже была отправлена первая партия гуманитарной помощи для россиян, вывезенных из районов, где сейчас идут боевые действия. В частности, по словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, гуманитарный конвой из семи автомашин с электрогенераторами, питьевой водой и необходимыми вещами был собран москвичами при поддержке волонтеров «Женского движения «Единой России». "Мы помогли загрузить машины и пожелали участникам конвоя удачи в дороге»" – заявил спикер Мосгордумы.

В Курск из Москвы уехали уже 15 автомобилей с гуманитарными грузами, сообщил глава исполкома московского городского реготделения партии Максим Руднев. В штабе общественной поддержки «Единой России» по адресу 3-й Самотечный переулок, д. 3 стр. 1, а также в окружных и районных отделениях партии идет сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Машины с грузами будут отправляться в приграничный регион максимально быстро.

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