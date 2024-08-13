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Минюст Эстонии предлагает сдавать места в тюрьмах в аренду

12:32 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции Эстонии намерено предложить правительству продавать тюрьмы и сдавать места в них в аренду для отбытия наказания иностранными заключенными в целях экономии средств. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на главу эстонского Минюста Лиису-Ли Пакосту.

По ее информации, ведомство рассматривает множество вариантов экономии средств в системе исполнения наказаний и в ближайшее время намерено предложить их эстонскому правительству. «Начиная с того, что мы продадим одну из тюрем, законсервируем, сдадим в аренду, вплоть до того, что сделаем Airbnb (сервис аренды жилья — прим. ТАСС), образно говоря», — приводит портал слова Пакосты. Она добавила, что министерство также рассматривает возможность продажи одной из тюрем страны с целью сделать в ней «социальный дом или отель».

Портал напоминает, что в Эстонии существуют три тюрьмы — таллинская, тартуская и вируская. По состоянию на конец прошлого года в них в общей сложности содержался 1 841 заключенный. Власти страны намерены экономить средства на содержание тюрем в рамках правительственного плана по урезанию государственных расходов.

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