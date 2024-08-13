Австрия заявила об огромном риске при прекращении поставок российского газа — Bloomberg
17:12 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство энергетики Австрии заявило об огромном риске для экономики страны в случае внезапного прекращения поставок российского газа на фоне атак Украины вблизи газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение австрийского ведомства.
«Пока есть зависимость от российского газа, существует огромный риск сбоя поставок с далеко идущими последствиями. Мы должны как можно скорее покончить с зависимостью Австрии от поставок российского газа», — сказали агентству в Минэнерго республики. Отмечается, что австрийская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от импорта топлива «Газпрома», который продолжает питать тяжелую промышленность страны, ориентированную на экспорт.
По информации Bloomberg, к 2026 году запасы газа в республике могут сократиться до 15% от объемов хранилищ, если поставки из России резко прекратятся, и Австрия не сможет обеспечить переправку топлива через Италию. Среди европейских стран Австрия поддерживает одну из самых долгосрочных связей с российскими энергоносителями.
Ранее правящая коалиция Австрии договорилась внести отказ от российского газа к 2027 году в новую стратегию безопасности республики.
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