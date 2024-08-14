Стоимость минимальной корзины продуктов в РФ с начала года выросла на 10,6% — Руспродсоюз

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость минимальной корзины продуктов на месяц на одного человека в России с начала года выросла на 10,6% и составила 6,7 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

«Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 10,6% с начала года. Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 6 656,5 рубля», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составит 7 976,3 рубля, в Санкт-Петербурге — 7 677,2 рубля.

Дороже всего, по оценкам ассоциации, продукты стоят на Чукотке (15 241,7 рубля) и в Магаданской области (11 075,6 рубля). Дешевле всего продовольственные товары можно найти в Мордовии (5 244,1 рубля) и Липецкой области (5 466,9 рубля).