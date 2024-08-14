Стоимость минимальной корзины продуктов в РФ с начала года выросла на 10,6% — Руспродсоюз
10:00 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость минимальной корзины продуктов на месяц на одного человека в России с начала года выросла на 10,6% и составила 6,7 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».
«Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 10,6% с начала года. Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 6 656,5 рубля», — говорится в сообщении.
В ассоциации отметили, что стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составит 7 976,3 рубля, в Санкт-Петербурге — 7 677,2 рубля.
Дороже всего, по оценкам ассоциации, продукты стоят на Чукотке (15 241,7 рубля) и в Магаданской области (11 075,6 рубля). Дешевле всего продовольственные товары можно найти в Мордовии (5 244,1 рубля) и Липецкой области (5 466,9 рубля).
НОВОСТИ
- 10:20 14.08.2024
- Каждый пятый родитель в РФ считает жесткими условия договоров на целевое обучение в вузах
- 10:05 14.08.2024
- Сын Байдена просил посла США в Италии помочь украинской компании Burisma — NYT
- 09:32 14.08.2024
- Президент Мексики отказался принять в Мехико лидера Аргентины
- 09:20 14.08.2024
- В ФРГ выдан ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к подрывам «Севпотоков»
- 09:05 14.08.2024
- Кисида не будет выдвигаться на пост главы правящей партии и покинет пост премьера Японии
- 09:00 14.08.2024
- За ночь над Россией средства ПВО сбили 117 беспилотников и четыре ракеты
- 22:45 13.08.2024
- Вице-канцлер ФРГ заявил, что мер для выхода страны из кризиса принято недостаточно
- 20:50 13.08.2024
- США и ЕС дали Украине «благословение» на атаку в Курской обоасти - Bloomberg
- 20:38 13.08.2024
- Сбер помогает реконструировать парк Воронцовского дворца в Крыму
- 20:20 13.08.2024
- Губернатор Белгородской области сообщил, что обстановка в Краснояружском районе нормализуется
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать