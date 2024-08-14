Восстановить ядерную сделку уже невозможно, считает кандидат на пост главы МИД Ирана
17:40 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат на должность министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи убежден, что возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе неосуществимо, нужно сосредоточиться на борьбе с западными санкциями.
Позицию Аббаса изложил агентству Tasnim заместитель главы комиссии по социальным вопросам парламента Ирана Мохсен Фатхи по итогам заседания с участием кандидата на пост главы МИД. «СВПД больше не может быть возрожден. Цель нашего правительства не СВПД, а снятие санкций», — процитировал его Фатхи.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году для преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из договоренности, и антииранские санкции были восстановлены. С апреля 2021 года Россия, Китай, США, Великобритания, Германия и Франция страны вели с Ираном переговоры о восстановлении СВПД, которые в 2022 году завершились безрезультатно. Пезешкиан выражал готовность говорить с Западом о восстановлении СВПД, но не приводил конкретных условий для возобновления соглашения.
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