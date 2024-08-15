0
0
0
НОВОСТИ

ВМС США и Франции провели совместные учения в Филиппинском море

10:32 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы (ВМС) США и Франции провели 13 августа двусторонние учения в акватории Филиппинского моря. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Седьмого флота ВМС США.

«Седьмой флот [ВМС США] регулярно предпринимает шаги по укреплению функциональной совместимости с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, что и было сделано на этой неделе во время двусторонней операции с нашими давними союзниками — ВМС Франции», — приводится комментарий командующего Седьмым флотом ВМС США Фреда Качера. По его словам, совместная работа «укрепляет потенциал ВМС» и повышает их способность сдерживать региональные конфликты.

В военных маневрах приняли участие американский эскадренный миноносец типа «Арли Берк» USS Dewey (DDG 105) и французский фрегат типа «Аквитана» FS Bretagne (D655). В ходе мероприятий корабли осуществили совместное маневрирование, комбинированную связь и имитацию дозаправки в море.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5531
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
5885
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5401
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5594
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5519
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5538
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5511
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5531
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5467
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5473

Возврат к списку