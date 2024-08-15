ВМС США и Франции провели совместные учения в Филиппинском море

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы (ВМС) США и Франции провели 13 августа двусторонние учения в акватории Филиппинского моря. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Седьмого флота ВМС США.

«Седьмой флот [ВМС США] регулярно предпринимает шаги по укреплению функциональной совместимости с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, что и было сделано на этой неделе во время двусторонней операции с нашими давними союзниками — ВМС Франции», — приводится комментарий командующего Седьмым флотом ВМС США Фреда Качера. По его словам, совместная работа «укрепляет потенциал ВМС» и повышает их способность сдерживать региональные конфликты.

В военных маневрах приняли участие американский эскадренный миноносец типа «Арли Берк» USS Dewey (DDG 105) и французский фрегат типа «Аквитана» FS Bretagne (D655). В ходе мероприятий корабли осуществили совместное маневрирование, комбинированную связь и имитацию дозаправки в море.