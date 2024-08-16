Уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, уничтожены в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сказали в ведомстве.