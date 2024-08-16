За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военных
14:32 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятьдесят семь украинских военнослужащих в течение недели сдались в плен на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
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