На Украине возобновили применение графиков отключения электричества

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергосистема Украины возобновляет использование графиков отключения электричества, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Потребление продолжает расти из-за жары <…>. Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме сегодня с 17:00 до 21:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС)будут приниматься меры по ограничению потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В «Укрэнерго» отметили, что на фоне вернувшейся жары уровень потребления электроэнергии по состоянию на 09:30 19 августа на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день — пятницу, 16 августа. 18 августа максимум потребления, зафиксированный вечером, был на 3,3% выше, чем в предыдущее воскресенье, 11 августа. В компании призвали к экономному расходованию электроэнергии, особенно в часы максимального потребления — утром и вечером.

По данным «Укрэнерго», в течение суток осуществлялся импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии общим объемом 19 928 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 234 МВт.

По информации властей Украины, в последнее время страна лишилась 50% (более 9 ГВт) своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% тепловой и треть гидрогенерации.