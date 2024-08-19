Порядка 60% выпускников 9-х классов выбирают для поступления колледжи и техникумы

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 60% выпускников 9 классов выбирают колледжи и техникумы для дальнейшего образования. Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин.

«60% выпускников 9 классов выбирают колледжи и техникумы для своего дальнейшего пути. Сейчас идет приемная кампания, она продолжается, и эта цифра не будет снижена по итогам этой приемной кампании. <…> Это определенный аванс доверия системе среднего профессионального образования», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению форума среднего профессионального образования (СПО) «Создаем будущее своими руками» в Калуге.

Неумывакин также добавил, что 56% бюджетных мест составляют технические специальности. Он рассказал, что для того, чтобы удержать качество среднего профессионального образования обновлены нормативные документы и стандарты, которые издаются министерством просвещения. Также обновлена материально-техническая база колледжей и техникумов. «Мы беремся за обновление инфраструктуры колледжей, с 1 января 2025 года, в этом учебном году, стартует ремонт зданий колледжей, техникумов и их общежитий», — отметил Неумывакин.