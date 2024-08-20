ВС РФ раздробили украинские силы в Курской области - экс-аналитик ЦРУ
09:32 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works раскрыл положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По его словам, российские военные раздробили подразделения и лишили их возможности действовать согласованно.
«Они раздробили украинские силы на разные части, так что эти группы не могут координировать свои действия между собой, не могут усиливать друг друга, не могут действовать согласованно», — считает эксперт.
Джонсон добавил, что у ВСУ осталось все меньше вариантов для действий. Он назвал происходящее невероятной катастрофой для Украины. "Лента.Ру"
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