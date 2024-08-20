Альянс в сфере искусственного интеллекта готовит эталонную программу допобразования

14:30

Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) разрабатывает эталонную программу дополнительного профессионального образования совместно с Высшей школой экономики. Об этом рассказал журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного Совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин.

«Искусственный интеллект – это действительно трансформационная технология для любого бизнеса, от банков и телекоммуникационных компаний до промышленности и сельского хозяйства, – отметил он. – Крайне важно не только рассказать об этом руководителям бизнеса, но и дать им понимание того, как правильно внедрять ИИ в свою деятельность и как строить стратегию такого внедрения. Программа разрабатывается при непосредственном участии Научного совета альянса – признанных ученых и экспертов в области искусственного интеллекта».

Цель программы – дать топ-менеджерам и владельцам бизнеса знания, позволяющие принять осознанное решение о внедрении ИИ и спроектировать процессы внедрения в компании. В рамках программы спикеры из компаний-лидеров рынка ИИ расскажут о возможностях технологии, эффектах ее внедрения, стратегии, возникающих рисках и о том, как создавать команду и инфраструктуру, какие метрики использовать для оценки эффективности используемых решений, как формировать заказ у внешних подрядчиков и обезопасить себя от недобросовестных поставщиков.

Первая группа слушателей сможет обучиться по программе интенсива уже этой осенью, затем будет запущена полная программа повышения квалификации, которую планируется масштабировать по всем регионам России.