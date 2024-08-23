Моди готов играть "активную роль" в переговорах между РФ и Украиной

18:50 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита на Украину заявил, что Москва и Киев должны вести переговоры между собой, чтобы найти способ решения конфликта.



"Урегулирования можно достичь только путем диалога и дипломатии. Мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени. Обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из кризиса", - приводят европейские СМИ слова Моди.



Он отметил, что Дели готов играть "активную роль в любых усилиях, направленных на достижение мира". Моди добавил, что не только власти Индии в целом, но и он лично готов в этом принимать участие.



