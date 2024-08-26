Экспедиция «Плавучего университета» по изучению Балтики готовится к старту

14:05

Завтра, 27 августа, в Калининграде начинается экспедиция научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» по изучению природных комплексов в Юго-Восточной Балтике и Финском заливе «Профиль Балтики». В составе научной команды – 26 ученых из Атлантического отделения Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН и Балтийского федерального университета им. И. Канта, 16 специалистов в области морской геофизики и сейсмоакустики из научной компании ООО «Сплит», а также 22 студента из вузов со всей страны. Экспедиция организована по программе «Плавучий университет», которая проводится при поддержке национального проекта «Наука и университеты».

В ходе плавания специалисты будут решать целый ряд научных задач. Среди них: реконструкция палеоэкологических условий Гданьского бассейна Балтийского моря в позднем голоцене, уточнение локализации и подсчет площадей распространения газонасыщенных осадков для дальнейшего использования при расчете потока метана в российском секторе Юго-восточной Балтики, анализ изменения фациальных условий в Балтийском море под влиянием климата и тектоники. Кроме того, ученые изучат особенности состава, структуры и количественных показателей зоопланктона разных районов Балтийского моря и гидролого-гидрохимические условия Юго-Восточной Балтики, проведут измерение параметров первичной продуктивности фитопланктона в различных гидрологических и гидрохимических условиях в разных водных массах.

Впервые организаторы по итогам Зимней школы для старшеклассников отобрали в экспедицию четверо школьников. Они вместе с наставниками будут работать над реальными научными задачами.

«В экспедиции студенты и школьники будут распределены по следующим направлениям: геология и геофизика, биология и гидрохимия, – рассказала Лейла Баширова, научный руководитель программы «Плавучий университет» в Балтике, заместитель начальника экспедиции, кандидат геолого-минералогических наук, директор НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» Балтийского федерального университета им. И. Канта, заместитель директора Атлантического отделения Института океанологии (ИО) РАН по научной работе. – В рамках этих направлений наши кураторы сформулировали несколько научных задач для сбора данных, которые будут основой для тезисов на конференцию MARESEDU-2024. Ведь морские исследования на борту – это часть программы «обучение через исследования», и мы ждем, что каждый участник экспедиции представит свой научный результат».

«Балтийское море – несомненно, одно из самых изученных в мире, поэтому все научные исследования, которые мы проводим – мультидисциплинарные, – подчеркнула Екатерина Бубнова, начальник экспедиции, кандидат географических наук, старший научный сотрудник АО ИО РАН, зав. лабораторией морского природопользования БФУ им. И. Канта. – Участникам предстоит научиться работать в команде, и это одновременно самое сложное и самое потрясающее в работе океанолога».

Каждый студент и аспирант, попавший в экспедицию, прошел конкурсный отбор. Все наставники «Плавучего университета» лично собеседовали кандидатов, отбирая к себе в отряды именно тех молодых специалистов, кто заинтересован продолжать свою научную карьеру в конкретной области океанологии.

«За последние годы мы научились привлекать замечательных студентов со всей России к морским наукам, – отметила Наталья Степанова-Чубаренко, председатель рабочей группы Межправительственной океанографической комиссии России по программе «Плавучий университет», директор Координационного центра на базе МФТИ. – С этого года особое внимание обратили на школьников, чтобы повысить интерес к профильному высшему образованию в нашем направлении – в науках о Земле. И в результате хотим выстроить наиболее понятный и прямой путь развития для будущих морских исследователей».

Изначально «Плавучий университет» приглашал на борт студентов разных стран, напомнила Наталья Степанова-Чубаренко. «И спустя 30 лет на международных площадках мы встречаем самых первых выпускников этой программы – сейчас это ведущие ученые и директора институтов, но они все также открыты и рады совместным исследованиям, – отметила она. – Нам пора проработать возможность, чтобы вместе с российскими студентами «Плавучий университет» вновь принял на борт студентов-иностранцев, которые смогут сквозь года пронести взаимный интерес».

«Плавучий университет» имеет более чем 30-летнюю историю, начиная с программы ЮНЕСКО при ведущей роли геологического факультета МГУ. Сейчас программа получила новый виток развития – создана Всероссийская научно-образовательная программа «Плавучий университет», направленная на вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в научно-исследовательскую деятельность. Программа объединяет организации, нацеленные на обеспечение сферы исследований Мирового океана высококвалифицированными кадрами. Годовой цикл программы включает 3 основных этапа: Зимняя школа «Плавучего университета», обучение через исследования в морских экспедициях и интеграция участников в научное сообщество через выступление на научных конференциях.

В этом сезоне в рамках Всероссийской научно-образовательной программы «Плавучий университет» состоится 5 экспедиций. Более 100 будущих исследователей в этом году смогут подключиться к экспедициям благодаря общему отбору студентов-участников со всей России. В последние годы программа получила новый виток развития, приобрела всероссийский масштаб. Был создан координационный центр на базе МФТИ и рабочая группа при Межведомственной национальностей океанографической комиссии.

На участие в программе с 2019 года было подано 7,5 тыс. заявок, при этом очное участие приняли более 2,5 тыс. обучающихся. Сегодня в реализации программы участвуют 47 организаций, включая вузы, научные и просветительские организации, а также индустриальных партнеров. Более 80% студентов, участвующих в проекте, продолжают свою деятельность в сфере наук о Земле.

С 2021 года проект «Плавучий университет» реализуется в рамках Десятилетия наук об океане ООН, входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий РФ, проходит в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».

По решению Межведомственной национальной океанографической комиссии РФ координирующая роль по развитию и реализации проекта «Плавучий университет» возложена на МФТИ.