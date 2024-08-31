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Минюст Эстонии предлагает сдать в аренду места в тюрьме Тарту другой стране «за очень разумные деньги»

15:22 31.08.2024 Источник: Интерфакс

Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста представила в правительство предложение о сдаче в аренду освободившихся мест в тюрьме Тарту странам, в которых недостаточно помещений для размещения осужденных.

"Мы должны решить ситуацию в Эстонии, где тюрьма в Тарту практически пуста в результате сокращений. Есть несколько разных путей решения этого вопроса, один из которых заключается в том, что мы ее продадим. Второй путь - законсервировать здание и третий - сдавать места в аренду", - сказал Пакоста в субботу порталу ERR.

По ее словам, найти покупателя на такое специфическое здание трудно, снести его или держать пустым нецелесообразно.

"Есть третий вариант, по которому пока нет политического решения, но суть которого в том, что мы заключим соглашение с другой страной, желательно страной НАТО, и договоримся, на каких условиях мы временно возьмем заключенных в Эстонию, конечно, за очень разумные деньги", - сказала Пакоста.

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