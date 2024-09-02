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Объем торговли РФ и Монголии за январь — июль превысил 1,4 млрд долларов — Ушаков

16:12 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-монгольский товарооборот за январь — июль 2024 года превысил 1,4 млрд долларов. Об этом рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Россия в течение длительного времени занимает второе место во внешней торговле Монголии после Китая. В 2023 году объем российско-монгольской торговли составил 2,2 млрд долларов. За январь — июль текущего года товарооборот превысил 1,4 млрд долларов», — сообщил представитель Кремля. При этом российский экспорт увеличился на 22,1% до 1,43 млрд долларов, а импорт уменьшился на 20,4% до 21,3 млн долларов.

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