Страны НАТО сталкиваются с проблемами в обеспечении ПРО — министр обороны Эстонии
13:05 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО сталкиваются с серьезными проблемами из-за изъянов в их системах противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
«Недостатком, который на самом деле представляет собой большую проблему для всех в НАТО, является [обеспечение] ПРО, то есть способность противостоять ракетам, летящим на высотах до 20 километров и расстоянии 150-200 километров», — приводит его слова портал эстонского гостелерадио ERR.
Певкур также отметил, что для того, чтобы достичь поставленных НАТО перед страной задач в области военного строительства, Эстонии следует нарастить расходы на оборонные нужды до 5% ВВП. «Если мы захотим исходить только из того, что записано в планах, то я бы рискнул предположить, <…> что в долгосрочной перспективе расходы на оборону должны быть примерно в диапазоне 4,5-5% ВВП, чтобы у нас были все желаемые возможности», — пояснил министр. Как подсчитали в ERR, при нынешнем военном бюджете Эстонии в 1,34 млрд евро это будет означать увеличение оборонных расходов на 250-500 млн евро в год.
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