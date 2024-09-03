Страны НАТО сталкиваются с проблемами в обеспечении ПРО — министр обороны Эстонии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО сталкиваются с серьезными проблемами из-за изъянов в их системах противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Недостатком, который на самом деле представляет собой большую проблему для всех в НАТО, является [обеспечение] ПРО, то есть способность противостоять ракетам, летящим на высотах до 20 километров и расстоянии 150-200 километров», — приводит его слова портал эстонского гостелерадио ERR.

Певкур также отметил, что для того, чтобы достичь поставленных НАТО перед страной задач в области военного строительства, Эстонии следует нарастить расходы на оборонные нужды до 5% ВВП. «Если мы захотим исходить только из того, что записано в планах, то я бы рискнул предположить, <…> что в долгосрочной перспективе расходы на оборону должны быть примерно в диапазоне 4,5-5% ВВП, чтобы у нас были все желаемые возможности», — пояснил министр. Как подсчитали в ERR, при нынешнем военном бюджете Эстонии в 1,34 млрд евро это будет означать увеличение оборонных расходов на 250-500 млн евро в год.