ПВО за ночь сбила 4 украинских БПЛА над Курской, Белгородской областями и Черным морем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 4 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря», — сообщили там.