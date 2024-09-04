В МТПП напомнили об условиях участия в акции #ВыбираемВместе2024-Москва

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Москвичи, которые проголосуют 6-8 сентября онлайн, получат больше возможностей для награждения призовыми баллами. До 8 сентября включительно горожане могут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш призов и выбрать одну из трех категорий - «Путешествия и культура», «Спорт» или «Техника для дома». Победители получат по 15 000 баллов, которые можно будет использовать в качестве скидки при приобретении промокода у одного из партнеров программы в выбранной категории. Кроме того, две категории избирателей – горожане старше 60 лет, и москвичи, впервые отдавшим голос онлайн, – которые не станут победителями в основном розыгрыше акции, гарантированно получат по 1 000 баллов.

Розыгрыши баллов будут проходить ежедневно 7-9 сентября на сайте программы. Каждый призовой балл будет равен рублю, потратить вознаграждение можно будет в московских торговых сетях, в маркетплейсах, в столичных учреждениях культуры, кафе и ресторанах, аптеках, а также направить на благотворительность.

Глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов напомнил, что столичные предприниматели предложили провести первую акцию программы «Миллион призов» еще в 2020 году, во время общероссийского голосования по вопросу внесению поправок в Конституцию России. Кроме того, программа поддержала москвичей и обеспечила повышение деловой активности в столице на фоне ограничений по время пандемии ковида. «После первого этапа программы «Миллион призов» столичный бизнес за счет обмененных призовых баллов получил вливания, эквивалентные 10 млрд. руб., – заявил предприниматель Евгений Нифантьев. - В совокупности с несколькими пакетами мер экономической поддержки столичное деловое сообщество успешно прошло период пандемических ограничений и вышло на траекторию устойчивого роста, а горожане получили необходимую поддержку в условиях локдауна».