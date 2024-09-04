США не исключают совместного с Тайванем производства оружия
17:00 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США допускают возможность участия в совместных с Тайванем проектах по производству вооружений. С таким утверждением выступил директор тайбэйского представительства Американского института на Тайване (AIT, де-факто является посольством США на острове) Реймонд Грин.
«США сейчас работают с рядом партнеров, рассматривая возможности расширения нашего совместного производства военного оборудования, и я не исключаю, что Тайвань станет одним из этих партнеров в будущем», — сказал дипломат на пресс-конференции в Тайбэе, его слова приводит агентство Reuters.
Грин добавил, что поставки оружия Тайваню входят в список главных приоритетов американской администрации. Дипломат также проинформировал, что США выстраивают в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть альянсов, чтобы усилить «возможности по сдерживанию». Под страной, против которой направлены указанные меры, Грин имел в виду Китай, передает Reuters.
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