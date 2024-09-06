В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более миллиона человек

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На выборах в Москве уже проголосовали более миллиона человек. Избрание депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в нескольких районах столицы, стартовало 6 сентября и продлится до 20.00 8 сентября.

"В голосовании на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов и столичного района Куркино уже приняли участие миллион человек, - сообщают представители Общественного штаба по наблюдению за выборами. - Большая часть проголосовавших на данный момент сделали свой выбор онлайн на специальной странице elec.mos.ru".

Москвичи могут голосовать и на избирательных участках. По данным штаба, с помощью терминалов выбор сделали 43 тыс. человек, бумажные бюллетени получили около 8 тыс. горожан. Для голосования бумажным бюллетенем нужно было подать заранее. Однако в случае его отсутствия по уважительной причине председатель участковой избирательной комиссии уполномочен принять решение о выдаче бумажного бюллетеня.

Как заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, на всех избирательных участках столицы работают наблюдатели, также волонтеры ведут круглосуточное наблюдение за участками при помощи видеонаблюдения. Голосование онлайн и на участках проходит штатно, каких-либо нарушений не отмечено.