0
0
101
НОВОСТИ

В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более миллиона человек

12:42 06.09.2024

На выборах в Москве уже проголосовали более миллиона человек. Избрание депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в нескольких районах столицы, стартовало 6 сентября и продлится до 20.00 8 сентября.

"В голосовании на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов и столичного района Куркино уже приняли участие миллион человек, - сообщают представители Общественного штаба по наблюдению за выборами. - Большая часть проголосовавших на данный момент сделали свой выбор онлайн на специальной странице elec.mos.ru".

Москвичи могут голосовать и на избирательных участках. По данным штаба, с помощью терминалов выбор сделали 43 тыс. человек, бумажные бюллетени получили около 8 тыс. горожан. Для голосования бумажным бюллетенем нужно было подать заранее. Однако в случае его отсутствия по уважительной причине председатель участковой избирательной комиссии уполномочен принять решение о выдаче бумажного бюллетеня.

Как заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, на всех избирательных участках столицы работают наблюдатели, также волонтеры ведут круглосуточное наблюдение за участками при помощи видеонаблюдения. Голосование онлайн и на участках проходит штатно, каких-либо нарушений не отмечено.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 06.09.2024
ЕС, Британия, США и еще семь стран подписали конвенцию об использовании ИИ
0
17
13:05 06.09.2024
Командир «Пятнашки» сообщил о находке инструмента для клеймения у убитого спецназовца ВСУ
0
73
13:00 06.09.2024
Вылов рыбы в России в 2024 г. может составить около 5 млн тонн — Росрыболовство
0
66
12:44 06.09.2024
Игорь Сечин и врио губернатора Дмитрий Демешин обсудили сотрудничество «Роснефти» и Хабаровского края
0
112
12:38 06.09.2024
Сбер: украинские мошенники начали действовать против жителей стран – союзников Украины
0
123
12:32 06.09.2024
Украине придется увеличить госдолг на $5,27 млрд до конца года
0
124
12:20 06.09.2024
Кабмин изучает вопрос замены плановых проверок бизнеса профилактическими визитами
0
152
12:05 06.09.2024
Дефицит бюджета РФ за январь — август предварительно составил 331 млрд руб. — Минфин
0
181
12:00 06.09.2024
Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ — Politico
0
186
11:32 06.09.2024
Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — август выросли на 56,2%, до 7,6 трлн рублей
0
209

Возврат к списку