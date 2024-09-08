Общественный штаб: Начался последний день голосования на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино
09:47 08.09.2024
В Москве стартовал третий, последний день голосования на выборах депутатов в Московскую городскую думу, ТиНАО и Куркино. Как сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, в мегаполисе открыты все избирательные участки. При этом онлайн-голосование продолжалось всю ночь. «Те, кто еще не проголосовал, могут сделать свой выбор сегодня онлайн или на участке до 20:00», – отмечают представители штаба.
Напомним, горожане могут сделать свой выбор онлайн на сайте elec.mos.ru, а также при помощи терминала электронного голосования на любом участке. Также можно проголосовать бумажным бюллетенем на участке по месту постоянной регистрации, если избиратель до 2 сентября подал соответствующее заявление. «Обращаем внимание: если избиратель по уважительной причине не смог подать заявку на голосование традиционным способом до 2 сентября, но хочет проголосовать именно «бумагой», такую возможность ему могут предоставить по решению избирательной комиссии», – заявили также представители штаба. Накануне председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что например, пожилые горожане могут получить бумажный бюллетень без предварительной заявки, поскольку преклонный возраст считается уважительной причиной для этого.
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