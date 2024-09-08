В РФ повысился спрос на учителей по географии, математике и биологии

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наибольший прирост вакансий в 2024 году по сравнению с 2023 годом наблюдается для учителей географии, математики и биологии. Об этом сообщила ТАСС руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.



«По данным hh.ru, наибольший прирост вакансий для учителей в этом году по предметам географии (плюс 78%), математики (плюс 45%), биологии (плюс 42%). Существенный прирост по вакансиям для учителей китайского языка и технологии, если в прошлом году их было на уровне 400, то в этом требуется уже порядка 700-800 по каждому предмету. В целом, прирост вакансий по предметам из топ-20 за год составил 36%», — рассказала она.



По ее словам, сейчас больше всего вакансий размещено для учителей начальных классов, английского языка, математики, русского языка, физики и информатики. Так, в этом году для них открыто от 3 до 7 тыс. вакансий по всей стране, заметила эксперт.





