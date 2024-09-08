Более 1,5 млн человек победили в двух розыгрышах программы «Миллион призов»
11:43 08.09.2024
В Москве определены победители второго розыгрыша акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». По результатам двух розыгрышей призовые баллы достались почти 1,5 млн горожан.
Во втором розыгрыше 8 сентября участвовали москвичи с полной или стандартной учетной записью на mos.ru, проголосовавшие с 20:01 6 сентября до 20:00 7 сентября в дистанционном формате — онлайн на портале mos.ru или при помощи специального терминала на избирательном участке.
Победители определялись случайным образом, в рамках основного розыгрыша призов они стали обладателями 1000, 3000 и 5000 призовых баллов. Один бал равен рублю. Баллы можно будет потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах, а также направить на благотворительность.
Кроме того, горожане старше 60 лет и избиратели, впервые голосовавшие онлайн, гарантированно получат 1000 призовых баллов, если не победят в основном розыгрыше.Также проведен и розыгрыш дополнительных призов в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт». Его участники могли получить скидку в 15 тыс. баллов на товары и услуги партнеров акции в указанной выше категории. Зарегистрироваться на розыгрыш можно до 19:59 8 сентября. В результате проведенных 7 и 8 сентября розыгрышей дополнительные призы получат 13,5 тыс. избирателей.
Напомним, обменять баллы на скидки у партнеров акции получится после активации уникального кода участника на сайте программы «Миллион призов». Активировать код нужно до 30 сентября 2024 года. Промокод будет действовать до 15 декабря.
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