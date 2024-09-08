В Липецкой области около 90% зарегистрировавшихся на ДЭГ проголосовали на выборах главы региона

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 90% граждан в Липецкой области, подавших заявления через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали на выборах главы региона. Об этом сообщили в региональном избиркоме.



«Через портал ДЭГ в Липецкой области проголосовало 90% избирателей от общего количества подавших заявки», — говорится в сообщении.



Дистанционное электронное голосование завершится в воскресенье в 20:00 одновременно с закрытием избирательных участков. Председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов считает, что этот показатель может приблизиться к 96-97%. «Опыт дистанционного электронного голосования в Липецкой области демонстрирует, что явка никогда не достигала 100%. В силу объективных причин кто-то может забыть проголосовать или человек открыл сессию, но, не поставив галочку в бюллетене, вышел с портала. На этих выборах система ДЭГ работает без сбоев. Обращения на технические неполадки, из-за которых невозможно было бы проголосовать через портал ДЭГ, ни в одну избирательную комиссию, расположенную на территории Липецкой области, пока не поступало», — рассказал журналистам Елманов.



