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В Псковской области зафиксирована попытка давления на членов УИК

13:45 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избирательная комиссия Псковской области раскритиковала действия представителей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», которые прислали в избирком письмо от имени их лидера Сергея Миронова с угрозами. Об этом заявил во время включения в ЦИК России председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов.

«У нас в Псковской области 6 [сентября] эти уведомления поступили в ТИК, <…> а потом исполнители, которые у нас работают в совете регионального отделения [партии], и сам кандидат, который зарегистрировался от эсеров, понесли это в участковые избирательные комиссии, это письмо. И какая реакция у членов участковых избирательных комиссий? Там сидят женщины, которые работают по 10, 15 и 20 лет, мы им грамоты каждый раз даем от избирательной комиссии [региона], от Центральной избирательной комиссии, от губернатора. Потому что они работают безупречно. А им приносят документ, где показывается, что они сядут за решетку. За что они сядут за решетку? За то, что они еще ничего не совершали», — сказал Сопов.


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