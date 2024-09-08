В Псковской области зафиксирована попытка давления на членов УИК

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избирательная комиссия Псковской области раскритиковала действия представителей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», которые прислали в избирком письмо от имени их лидера Сергея Миронова с угрозами. Об этом заявил во время включения в ЦИК России председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов.



«У нас в Псковской области 6 [сентября] эти уведомления поступили в ТИК, <…> а потом исполнители, которые у нас работают в совете регионального отделения [партии], и сам кандидат, который зарегистрировался от эсеров, понесли это в участковые избирательные комиссии, это письмо. И какая реакция у членов участковых избирательных комиссий? Там сидят женщины, которые работают по 10, 15 и 20 лет, мы им грамоты каждый раз даем от избирательной комиссии [региона], от Центральной избирательной комиссии, от губернатора. Потому что они работают безупречно. А им приносят документ, где показывается, что они сядут за решетку. За что они сядут за решетку? За то, что они еще ничего не совершали», — сказал Сопов.





