Более чем в десяти регионах РФ ожидаются опасные явления погоды — Вильфанд

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный дождь и усиления ветра ожидается более чем в десяти регионах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае в начале недели будет сильный дождь, гроза. В Хакасии, сильные дожди, днем и ночью 9–10 сентября, в Красноярске заморозки до минус 2 градусов. В Тыве аналогичная ситуация, гроза, град, ветер до 15 — 20 м/с, заморозки до минус 2 градуса», — рассказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Бурятии пройдет сильный дождь, в горах прогнозируется мокрый снег, в Забайкалье сильный дождь, на севере мокрый снег. В Москве ожидается в начале недели ветер до 24 м/с. В центральных районах Камчатки заморозки до минус 1 градуса.

Интенсивные дожди пройдут и в Амурской, Еврейской автономной области, на территории Хабаровского края и в Приморье. «Выраженный циклон перемещается от южной границы, от Забайкальского края на северо-восток», — сказал он.