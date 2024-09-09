Более чем в десяти регионах РФ ожидаются опасные явления погоды — Вильфанд
11:20 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный дождь и усиления ветра ожидается более чем в десяти регионах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Краснодарском крае в начале недели будет сильный дождь, гроза. В Хакасии, сильные дожди, днем и ночью 9–10 сентября, в Красноярске заморозки до минус 2 градусов. В Тыве аналогичная ситуация, гроза, град, ветер до 15 — 20 м/с, заморозки до минус 2 градуса», — рассказал Вильфанд.
Он уточнил, что в Бурятии пройдет сильный дождь, в горах прогнозируется мокрый снег, в Забайкалье сильный дождь, на севере мокрый снег. В Москве ожидается в начале недели ветер до 24 м/с. В центральных районах Камчатки заморозки до минус 1 градуса.
Интенсивные дожди пройдут и в Амурской, Еврейской автономной области, на территории Хабаровского края и в Приморье. «Выраженный циклон перемещается от южной границы, от Забайкальского края на северо-восток», — сказал он.
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