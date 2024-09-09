За семь лет Сбер получил более 500 патентов
13:48 09.09.2024
За семь лет Сбер увеличил число своих патентов более чем в 33 раза – на текущий момент их в портфеле компании совокупно 503, при этом в 2018 году было всего 15. Еще более 30 заявок поданы на патенты. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.
«Наличие патентов обеспечивает Сберу юридическую защиту и право на эксклюзивное использование собственных изобретений, – отметил он. – Мы ввели систему мотивации для своих инженеров и исследователей, и поощряем в том числе материально патентование разработок. Но при этом мы не гонимся за количеством, и при решении о том, какое из изобретений должно быть запатентовано, исходим из принципа его полезности для бизнеса. Такая политика стимулирует развитие прорывных технологий с большим рыночным потенциалом».
Сбер, согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2023 году вошел в топ-3 отечественных компаний по числу действующих патентов в области цифровых технологий. Кроме того, 7 патентов Сбера включены в топ изобретений России по версии Роспатента. Среди них, например, системы для создания мимики на основе текста и определения синтетических изменений лиц в видео, технология повышения безопасности при работе с промышленными манипуляторами, способ геомоделирования сети устройств и другие.
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