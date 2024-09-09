Министр обороны теперь будет устанавливать порядок допуска к гостайне в МО РФ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ по согласованию с ФСБ России будет устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в российском военном ведомстве, его органах и подведомственных организациях. Об этом говорится в опубликованном указе президента РФ.

«Министр <…> устанавливает в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне по согласованию с ФСБ РФ в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач», — говорится в опубликованном документе.