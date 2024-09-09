Министр обороны теперь будет устанавливать порядок допуска к гостайне в МО РФ
18:00 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ по согласованию с ФСБ России будет устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в российском военном ведомстве, его органах и подведомственных организациях. Об этом говорится в опубликованном указе президента РФ.
«Министр <…> устанавливает в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне по согласованию с ФСБ РФ в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач», — говорится в опубликованном документе.
НОВОСТИ
- 19:20 09.09.2024
- РФ и Узбекистан могут в три раза увеличить товарооборот — Мишустин
- 18:40 09.09.2024
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 2,024 трлн руб.
- 17:32 09.09.2024
- Антифашизм должен быть фундаментом образования в Словакии — премьер
- 17:12 09.09.2024
- Товарооборот между РФ и Вьетнамом может достигнуть порядка $15 млрд к 2030 году — Володин
- 17:00 09.09.2024
- Нацбанк Украины установил для украинцев за рубежом лимит на покупку драгоценностей
- 16:32 09.09.2024
- NYP утверждает, что в США опасаются проникновения китайских шпионов в крупные компании
- 16:20 09.09.2024
- «Школа 21» объявила прием заявок на обучение в Нижнем Новгороде
- 16:12 09.09.2024
- В Бельгии выходца из Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за планы совершить теракт
- 16:00 09.09.2024
- Украина потеряла более 11,4 тыс. человек за время боевых действий на курском направлении
- 15:32 09.09.2024
- Верховный суд Индии не разрешил ограничивать экспорт оружия в Израиль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать