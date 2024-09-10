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США хотели бы разместить ракеты средней дальности в Японии для учений

14:12 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США заинтересованы в размещении на территории Японии ракет средней дальности наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон вышел в 2019 году. Об этом заявила министр Сухопутных войск США Кристин Уормут.

Как отмечает газета Nikkei, на конференции в американском штате Вирджиния 4 сентября Уормут заявила, что этот вопрос был поднят в ходе ее визита в Японию в августе, когда она встречалась с японским министром обороны Минору Кихарой. «Конечно, мы бы хотели увидеть [действия] многосферной оперативной группы», — привела газета ее слова относительно проведения учений подразделения, на вооружении которого есть наземные ракетные комплексы Typhon.

«Мы ясно выразили свою заинтересованность японским силам самообороны», — добавила она.

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