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Политолог Костин: «Единая Россия» получила наибольшую поддержку в день голосования

16:24 10.09.2024

В ходе голосования 6-8 сентября наибольшую поддержку в Москве смогла получить партия «Единая Россия». По словам президента Фонда развития гражданского общества Константина Костина, результаты выборов фактически стали ответом на дискуссии о том, как должна выглядеть столичная партийная организация ЕР, длившиеся 20 лет. «Мне кажется, что сейчас и городские власти, и московская партийная организация продемонстрировали модель того, как в мегаполисе, в столице России должна действовать партия власти», – заявил Костин.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходили с 6 по 8 сентября и 10 сентября они были признаны состоявшимися. Подавляющее большинство мест в московском парламенте займут представители «Единой России». Кроме них в думе будут работать два самовыдвиженца и пять представителей парламентских партий – три от КПРФ и по одному от «Новых людей» и партии «Справедливая Россия – Патриоты за правду».

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