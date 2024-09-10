Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $70 за баррель

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $70 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 17:11 мск, цена барреля Brent опускалась на 2,71%, до $69,89.

К 17:18 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $69,65 (-3,14%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре снижался на 3,08%, до $66,48 за баррель.