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НОВОСТИ

Зеленский не уверен в существовании «мирного лана Шольца»

18:35 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не знает о «мирном плане» канцлера ФРГ Олафа Шольца по урегулированию украинского конфликта.

«Что касается „мирного плана“ Шольца, то мне ничего не известно. <…> Я даже не уверен, что такой план существует», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на полях проходящей в Киеве так называемой Крымской платформы.

9 сентября газета La Repubblica со ссылкой на свой источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии, сообщила, что Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине, своего рода новые Минские соглашения, что не исключает передачу Москве части украинских территорий.

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