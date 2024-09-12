Сборная России вышла на третье место по общему числу медалей на Всемирных играх кочевников
13:00 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России в среду завоевала 16 медалей на Всемирных играх кочевников и вошла в тройку лучших по общему числу наград на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба единой команды России.
В соревнованиях по кыргызской борьбе алыш золотые медали завоевали Алина Пухова (весовая категория 70 кг), Дина Гизатуллина (75 кг) и Ранис Гилязетдинов (свыше 100 кг), серебряными призерами стали Алена Фатыхова (55 кг) и Ислам Фаляхов (70 кг), обладателями бронзовых наград стали Ильфат Миннегалиев (60 кг), Замират Кусаева (свыше 77 кг), Артур Зулькарнаев (80 кг) и Булат Мусин (100 кг).
Серебро и бронзу завоевали лучники Гафур Рахмангулов и Анна Алексеева, которые принимали участие в одиночных соревнованиях в дисциплине «Жамбы», также бронзу выиграл Денис Вагапов, соревновавшийся в состязаниях силачей.
Российские спортсмены победили в мужских и женских соревнованиях по перетягиванию каната. Женская интеллектуальная команда в составе Ольги Коротких, Вероники Ивановой, Аделины Потаповой, Кристины Тереньтевой стала второй в командной дисциплине «Бес асык», российский квартет, за который выступали Богдан Журавлев, Ая Давыдова, Айыына Ермолаева и Марат Ляшеев, занял третье место в дисциплине «Тогызкумалак».
В общей сложности российские спортсмены завоевали 37 медалей (9 золотых, 8 серебряных и 20 бронзовых) и занимают третье место по общему числу наград. Лидирует сборная Казахстана с 69 медалями (27-17-25), второй идет команда Киргизии, в активе которой 38 наград (10-13-15).
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