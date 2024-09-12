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Путин: Запад подчас намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции регионов мира

19:10 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западная ценностная повестка игнорирует и часто оскорбляет религии и традиции разных стран мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур.

«Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе», — сказал он.

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