Путин: Запад подчас намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции регионов мира

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западная ценностная повестка игнорирует и часто оскорбляет религии и традиции разных стран мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур.

«Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе», — сказал он.