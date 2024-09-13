Сербия планирует возобновить военную службу по призыву в 2025 году — премьер
20:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Сербии планирует в ближайшее время направить на утверждение Народной скупщины (однопалатного парламента) страны закон о возобновлении военной службы по призыву, чтобы обеспечить возвращение данной практики в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр республики Милош Вучевич.
«Мы готовы очень быстро пойти с этим законом в Скупщину и подготовить все необходимое в течение 2025 года. Это не та социальная среда, которая была раньше, когда военная служба проходила 12 месяцев, теперь потребуется два месяца обучения. Это не означает подготовку страны к конфликтам и войнам, а защиту страны и предотвращение возможных нападений. Это не означает отмену профессиональной армии. Мы должны иметь нацию, готовую ответить на все», — приводит слова Вучевича Радио и телевидение Сербии (РТС).
Ранее Министерство обороны Сербии направило президенту и верховному главнокомандующему Вооруженными силами республики Александару Вучичу предложение по введению в стране обязательной военной службы.
НОВОСТИ
- 21:20 13.09.2024
- Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
- 20:40 13.09.2024
- Руанда высказывается за предоставление Африке двух мест постоянных членов СБ ООН — президент
- 19:20 13.09.2024
- Экономика РФ продолжит расти в 2025 году даже при высоких ставках — Заботкин
- 18:40 13.09.2024
- Приостановка Трампом помощи Украине стала бы правильным шагом, считает писатель Уэльбек
- 18:00 13.09.2024
- Часть хвоста военного самолета Boeing оторвалась в полете и упала на парковку школы в США
- 17:32 13.09.2024
- Исчерпание производственных мощностей — это главный внутренний риск для экономики РФ — ЦБ
- 17:12 13.09.2024
- Запад обсуждает усиление поддержки Украины в сфере ПВО — премьер Польши
- 17:00 13.09.2024
- В РФ на подработку во время каникул за полгода устроились 500 тыс. молодых людей — Роструд
- 16:32 13.09.2024
- Экономический рост в РФ остается несбалансированным — Набиуллина
- 16:12 13.09.2024
- В Болгарии произошла катастрофа с учебно-боевым самолетом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать