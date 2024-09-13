Сербия планирует возобновить военную службу по призыву в 2025 году — премьер

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Сербии планирует в ближайшее время направить на утверждение Народной скупщины (однопалатного парламента) страны закон о возобновлении военной службы по призыву, чтобы обеспечить возвращение данной практики в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр республики Милош Вучевич.

«Мы готовы очень быстро пойти с этим законом в Скупщину и подготовить все необходимое в течение 2025 года. Это не та социальная среда, которая была раньше, когда военная служба проходила 12 месяцев, теперь потребуется два месяца обучения. Это не означает подготовку страны к конфликтам и войнам, а защиту страны и предотвращение возможных нападений. Это не означает отмену профессиональной армии. Мы должны иметь нацию, готовую ответить на все», — приводит слова Вучевича Радио и телевидение Сербии (РТС).

Ранее Министерство обороны Сербии направило президенту и верховному главнокомандующему Вооруженными силами республики Александару Вучичу предложение по введению в стране обязательной военной службы.