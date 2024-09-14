Более четверти жителей России страдают ожирением — Мурашко

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40 млн жителей России страдают ожирением, что приводит к развитию различных заболеваний. Важной в этом направлении является профилактика, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Северную Осетию.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составляет более 146 млн жителей. Таким образом число страдающих ожирением превышает четверть всего населения страны.

«У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем — сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы. Профилактика является ключом, это самое доступное в принципе, что есть. Врачи этому должны уделять внимание», — сказал он.