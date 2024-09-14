0
0
143
НОВОСТИ

Более четверти жителей России страдают ожирением — Мурашко

19:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40 млн жителей России страдают ожирением, что приводит к развитию различных заболеваний. Важной в этом направлении является профилактика, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Северную Осетию.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составляет более 146 млн жителей. Таким образом число страдающих ожирением превышает четверть всего населения страны.

«У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем — сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы. Профилактика является ключом, это самое доступное в принципе, что есть. Врачи этому должны уделять внимание», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 14.09.2024
Кабмин Украины планирует уменьшить соцрасходы на $1,2 млрд в 2025 году
0
67
19:30 14.09.2024
КНР потребовала от США отозвать повышенные пошлины на ряд товаров, пригрозив контрмерами
0
128
18:30 14.09.2024
Путин по-дружески советовал Молдавии не подписывать договор об ассоциации с ЕС — Тимофти
0
226
18:00 14.09.2024
Группировка войск «Юг» за сутки освободила Желанное Первое в ДНР
0
261
17:30 14.09.2024
Из плена возвращены 103 военных РФ, захваченных ВСУ в Курской области
0
285
17:00 14.09.2024
Украина передала США и Британии список целей в РФ для ударов западным оружием — Reuters
0
363
16:00 14.09.2024
Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с РФ — Столтенберг
0
477
15:00 14.09.2024
В Казахстане пресекли попытку незаконного ввоза почти 530 тыс. тонн пшеницы из России
0
593
14:00 14.09.2024
Медведев допустил применение РФ ядерного оружия, когда «терпение закончится»
0
669
13:00 14.09.2024
Стратегия снабжения Украины оружием для ее победы провалилась — Вагенкнехт
0
722

Возврат к списку