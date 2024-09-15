0
0
97
НОВОСТИ

Из-за убытков в Баварии закроется пивоварня, просуществовавшая 334 года

10:40 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из старейших пивоварен Баварии — Schlössle-Bier — вынуждена прекратить свою деятельность из-за убытков. Она просуществовала 334 года.

«В конце года мы прекратим производство пива», — говорится в сообщении Schlössle-Bier. При этом указывается, что в основе данного решения лежат экономические причины. «Для поддержания пивоварни необходимы крупные инвестиции. При нынешнем росте затрат и общем снижении потребления пива продолжать работу нерентабельно», — констатировали в Schlössle-Bier.

«Потребление пива падает, однако цены на сырье и энергию растут. Мы уже 10 лет терпим убытки в пивоваренном бизнесе. Между тем, объем производства пива приближается к отметке в 100 тыс. литров — это на треть меньше, чем в 2018 году», — сказала газете Bild am Sonntag владелец пивоварни Криста Цоллер.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 15.09.2024
В Нью-Дели открылась выставка «Толстой и Индия»
0
62
11:10 15.09.2024
Галкин использует концерты для пропаганды антироссийских идей — суд
0
84
10:45 15.09.2024
Чтобы противостоять Китаю, США вышли из договора по ракетам средней дальности - Кашин
0
129
09:20 15.09.2024
На юге сектора Газа израильские военные взрывают жилые дома - СМИ
0
189
21:00 14.09.2024
Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова
0
775
20:30 14.09.2024
Грузия извинится за развязанную Саакашвили войну между осетинами и грузинами — Иванишвили
0
835
20:00 14.09.2024
Кабмин Украины планирует уменьшить соцрасходы на $1,2 млрд в 2025 году
0
735
19:30 14.09.2024
КНР потребовала от США отозвать повышенные пошлины на ряд товаров, пригрозив контрмерами
0
915
19:00 14.09.2024
Более четверти жителей России страдают ожирением — Мурашко
0
818
18:30 14.09.2024
Путин по-дружески советовал Молдавии не подписывать договор об ассоциации с ЕС — Тимофти
0
986

Возврат к списку