Из-за убытков в Баварии закроется пивоварня, просуществовавшая 334 года
10:40 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В конце года мы прекратим производство пива», — говорится в сообщении Schlössle-Bier. При этом указывается, что в основе данного решения лежат экономические причины. «Для поддержания пивоварни необходимы крупные инвестиции. При нынешнем росте затрат и общем снижении потребления пива продолжать работу нерентабельно», — констатировали в Schlössle-Bier.
«Потребление пива падает, однако цены на сырье и энергию растут. Мы уже 10 лет терпим убытки в пивоваренном бизнесе. Между тем, объем производства пива приближается к отметке в 100 тыс. литров — это на треть меньше, чем в 2018 году», — сказала газете Bild am Sonntag владелец пивоварни Криста Цоллер.
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