Из-за наводнения после дождей в Вене началась эвакуация - портал

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В австрийской столице началась эвакуация из-за разлива реки Вена, вызванного сильными дождями. Об этом сообщает портал ORF.



По его данным, к некоторым домам в районе разлива реки возможно попасть только на лодке. Из-за непогоды в трех районах города также отключилось электричество. Четыре линии венского метро работают с перебоями после подъема уровня воды.



Из-за стихии в граничащей с Веной федеральной земле Нижняя Австрия погиб один человек, как сообщил портал. Речь идет о сотруднике пожарных служб.



Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил, что ставит на паузу свою предвыборную кампанию на фоне экстремальной непогоды. Выборы в парламент Австрии пройдут 29 сентября.



