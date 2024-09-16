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Киев готовит инсценировку якобы «российского ракетного удара» по детскому учреждению — СВР

10:05 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина с подачи Соединенных Штатов готовит инсценировку якобы «российского ракетного удара» по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв. Предусматривается широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ», — информировали в Службе внешней разведки РФ.

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