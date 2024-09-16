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Боррель не исключил изменений в отношениях с Россией после окончания конфликта на Украине

10:20 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может пересмотреть отношения с Россией после окончания украинского конфликта, однако в ближайшей перспективе соглашение с Москвой маловероятно. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В отдаленном будущем, в послевоенной обстановке, некоторые изменения касательно отношений [ЕС] с Россией могут произойти <…>», — приводит его слова портал Euractiv. В то же время, отвечая на вопрос о возможности перезагрузки отношений ЕС и РФ в случае заключения мирного соглашения с Москвой в ближайшее время, дипломат заявил, что не считает сделку с Кремлем возможной в краткосрочной перспективе.

Боррель добавил, что считает вероятным дальнейшее продолжение боевых действий на Украине. Пока эта ситуация сохраняется, Брюссель едва ли сможет вести дела с Москвой в прежнем формате, отметил он.

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